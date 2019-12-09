國民黨總統參選人韓國瑜批評蔡英文利用公務資源選舉，蔡英文總統今天反駁，「請他拿出具體的事證，可不可以呢？」她的公務跟選舉行程是有分開來的，「我的作法跟前任的總統做法都是一樣」。

蔡英文今天接受媒體聯訪，媒體詢問有日本學者提出說，中國很可能會暗殺台灣總統候選人，蔡英文表示，我相信在每次大選，我們的國安人員，還有我們所有的政府，負責安全的人員都會盡最大的能量跟能力來保護我們所有的候選人，這個是一個國家整體必須要在選舉的最後的階段都要謹慎，而且是嚴肅面對的。

對工商界邀請出席經濟論壇，蔡英文未能出席，對此她說，工商界在我們執政這段期間，其實跟他們都很好的溝通，各部會、行政院，甚至她本人有必要，都跟他們有很好的溝通，但「這段時間確實是行程蠻緊的，行程安排上是有些困難」。

至於辯論會韓陣營認為蔡陣營傾向偏綠媒體來辦，她說，我們沒有偏好哪一個媒體，也沒有排除哪個特定的媒體，問題在於現在想要主辦辯論的單位和媒體其實是蠻多的，「我們也希望他們可以自己做好整合」。

她強調，無論誰辦辯論，我們都會認真、嚴肅的面對，也會好好的準備。「畢竟這個不是我第一次選總統」。

韓批評蔡英文利用公務資源在選舉，她說，「請他拿出具體的事證，可不可以呢？」韓陣營這段時間以來，常常用概括性的語言，或者是用很不負責的語言來指控我們，「我是現任總統，總統的工作是二十四小時的，我們隨時要掌握國內外的情勢，同時也要注意政務的推行」。

她說自己在國政優先的前提下，會用一些可以利用時間來進行選舉，公務跟選舉行程，確實是有分開來的，「我的作法跟前任的總統做法都是一樣」。

(中時 )