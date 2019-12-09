大陸駐英大使劉曉明12月8日在《星期日電訊報》（Sunday Telegraph）撰文，評有部分西方官員及學者稱大陸是更大的安全風險，更呼籲北約聯合對抗大陸，劉曉明形容這是「莫須有」的誤解及擔憂。大陸提出的一帶一路倡議，為世界各國交流合作搭建了重要平台，並非威脅的源頭，亦不認同「國強必霸」的陳舊邏輯 。

劉曉明在文中引用《孫子兵法》內容，強調大陸人有「和平」的基因，新中國成立70年以來未有主動挑起過戰事。他指出，大陸堅定不移走和平發展道路，批評部分人總以冷戰思維，將大陸發展視為威脅，強調大陸不會輸出發展道路、模式及價值觀。

他續指，大陸的發展是不斷超越自己的過程，不是要挑戰誰或取代誰，而且不認同「國強必霸」的陳舊邏輯。他稱，大陸願意與各國加強交流溝通，共同走和平發展道路，共同維護世界和平繁榮。

劉曉明表示，事實勝於雄辯，大陸主張以合作謀求和平、以合作促進安全，大陸提出的一帶一路倡議，為世界各國交流合作搭建了重要平台。他又說，大陸並非威脅的源頭，堅定不移走和平發展道路也不是權宜之計，而是對世界的鄭重承諾。

(中時 )