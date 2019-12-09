前中華網協副祕書趙安華9日上午到北檢提告，「卡神」楊蕙如的易始公司3年來與寶悍公司、中華網協利用舉辦「台灣網球公開賽」機會，疑涉以不實單據詐領政府補助逾9000萬元。國民黨北市議員羅智強認為，這只是冰山一角，可以看出有多少政府的奶水在餵養楊蕙如，民進黨卻還在切割，很多事情將會浮上檯面。

「很多事情會浮上檯面！」羅智強表示，他看資料時就發現補助案有很多疑點，中間有很多不合理的地方，並有違法和弊端在裡面，政府有大量補助與「奶水」來餵食楊蕙如，民進黨卻還在切割卡神，利用各種方式規避，至於有人提告就司法處理，還可以再釐清，而自己則是會將資料看得很確實才會出手。

國民黨北市議員游淑慧指出，網協說過不知道金流、沒看過錢、也沒拿到錢，但當時來往的公文她都有，楊蕙如利用網協發函，因為只有網協才有資格申請補助，楊蕙如的民間公司「易始」是沒資格申請的，結果錢卻都進了易始公司，「有影印本發票，我還沒爆！」

對於趙安華提告，游淑慧說，趙應該有資料，但她不認識趙，現在就是楊蕙如怎麼把網協變成人頭？還有人提告，代表還有更多？補助的公文上沒有易始公司，結果出來談判簽名的卻是神通廣大的楊蕙如，體育署不是只能匯補助給網協嗎？

民進黨北市議員洪健益則說，他沒辦法回答，有沒有詐領以及網協的事並不清楚，他是局外人，但敢告就要負法律責任。

洪健益也認為，國民黨在政治上的操作是對的，卡神有沒有貪汙就交給法律，但其實向北市府申請大型國際賽事補助，也是合理。至於日前國民黨議員質疑只有謝系議員收到公文副本，洪直呼「上限1000萬補助，補助只有460萬，這算施壓嗎？我有任何關心去協調體育局嗎？體育局都說沒有，且現在還有謝系嗎？」

民進黨北市議員王世堅則說，任何人都有告訴的權利，就尊重，但這事情，他並不是很了解。但王也酸說，國民黨現在就只是撿到一個扁鑽而已，民進黨執政3年半來，國家方向都是走對的。

話鋒一轉，王世堅痛批，最沒資格講話的反倒是台北市長柯文哲，柯跟楊蕙如都是事主，柯曾邀卡神及北市府顧問蔡壁如、各局處、民間企業人士在某五星級飯店，配合卡神請款，柯不但知情還授意，現在還要再裝傻切割嗎？

(中時 )