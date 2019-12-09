立委陳玉珍被轟浪費醫療資源，網紅律師林智群認為應是「生命線」受創。（截自《林智群律師（klaw)》臉書）

國民黨立委陳玉珍因在外交部門前抗議推擠，手遭夾傷送台大急診重症病房，遭批演很大、浪費醫療資源。陳玉珍今（9日）落淚表示，深刻體會前駐日大阪代表處處長蘇啟誠的感受。網紅律師林智群也幫忙說話，稱陳玉珍應是「生命線」受創，大家應該有同理心，別再笑她了。

為了「卡神」楊蕙如為首的網軍集團事件，陳玉珍等多名國民黨立委6日前往外交部抗議，過程中發生推擠，陳玉珍手指遭夾傷、呼吸困難，被送到台大急診的重症病房。不過陳身上插滿管線，後方卻心電圖歸零；手指受傷還能與韓國瑜握手，遭轟浪費醫療資源「演很大」。

網紅律師林智群今在臉書發文：「好這次我幫你說話，下不為例！手指被夾到，因為附近有生命線，所以生命跡象不穩定，是可能的，陳玉珍昏昏迷迷昏睡的情況，應該是生命線受創的結果！大家應該有同理心，別再笑她了⋯⋯」。

陳玉珍則在臉書回應，這兩天都在昏昏迷迷中，看到很多人批評自己為什麼被送到重症病房，濫用醫療資源？她反問：「我被送到醫院時是昏睡狀態的，請問我被安排到哪個病床、那個區域，用不用心電圖，醫護人員會把我搖醒起來問我嗎」？

陳玉珍更強調，「看到很多酸民說我已經一路歸西，我想做人還是要厚道一點好」。

(中時電子報)