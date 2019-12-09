Here's all 9️⃣!#MFFL pic.twitter.com/sslYZs4yeJ — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2019年12月9日

超級二年級生、獨行俠東契奇今天又攻下27分、7籃板、8助攻，連續19場比賽繳出20分、5籃板、5助攻以上的數據，超越「籃球之神」喬丹保持的連續18場NBA紀錄，成為最強大的全能球員，可惜獨行俠在「背靠背」的比賽106比110不敵國王，6連勝止步。

獨行俠昨日以130比84大勝鵜鶘，東契奇只打了26分鐘就有26分、6籃板、9助攻的數據，追平了喬丹的紀錄，今天在背靠背的比賽整隊都碰到困難，東契奇的手感也受到影響，24投10中，三分球出手12次失手9次，即便是超越的喬丹大帝的紀錄，但球隊輸球，他也快樂不起來。

東契奇成為1976年ABA與NBA合併以來25歲以下第一位連續10場比賽有20分、5籃板、5助攻表現的球員，也是第一位能連續19場比賽有如此傑出表現的優異悍將。

這項紀錄前三名都是「大O」奧斯卡羅伯生所創，1964-65球季連續29場最恐怖，1963-64球季連續25場排名第二，1961-62球季的連續19場與東契奇並列第三，東契奇想要成為真正的聯盟第一人還有一段嚴苛考驗過程。

(中時 )