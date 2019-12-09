受到國際廢鋼原料上揚激勵，豐興（2015）9日開出的本週內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋價格，每公噸漲200元，至於型鋼產品則維持平盤。

豐興調漲後的產品價格，廢鋼收購牌價每公噸為7,500元，鋼筋每公噸牌價為15,900元，型鋼每公噸牌價維持20,500元。

(工商 )