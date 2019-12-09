豐興調漲廢鋼、鋼筋價格 每公噸漲200元 11:232019/12/09 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料上揚激勵，豐興（2015）9日開出的本週內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋價格，每公噸漲200元，至於型鋼產品則維持平盤。 豐興調漲後的產品價格，廢鋼收購牌價每公噸為7,500元，鋼筋每公噸牌價為15,900元，型鋼每公噸牌價維持20,500元。 (工商 ) #價格 #鋼筋 #豐興 #200 #鋼產品 也許您會感興趣 推薦閱讀 總檔數超過200檔 前三大國內投信基金 上架鉅亨 04:102019/12/05 投資理財 晨翔「不愛了」絕不挽留！磨練意志練舞200小時 19:532019/12/05 娛樂 集保結算所連10年做愛心 捐出兩百袋熱血 20:192019/12/05 生活 聯合國糧農組織：全球糧價11月飆升 00:022019/12/06 國際 200元溫泉券也延長 統一至明年1／31 11:572019/12/06 生活 美加徵關稅、供過於求 橄欖油價格 跌跌不休 04:092019/12/07 全球財經 豐興出貨報喜 11月創單月新高 04:092019/12/07 證券．權證 高麗菜超種再亮紫燈 價格看老天爺 04:102019/12/07 生活新聞 豐興 鋼筋後市看漲 04:092019/12/08 證券．權證 好市多名牌香水打折 這價格讓網友暴動了 15:592019/12/08 生活 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》反擊華為遭封殺！陸公部門撤換外國資訊設備 - 財經 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 愛國民眾挺華為狂買！ 美封殺令害死這些陸品牌 - 財經 川普又囧了！陸企遭美列黑名單 營收照樣飆增200％ - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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