即將揮別紛紛擾擾且股債表現亮麗的2019年金融市場，2020年應該如何佈局呢？

法人表示，留意三大關鍵─企業獲利、民間消費力道以及美國企業股票回購情況。

摩根士丹利環球平衡收益基金經理人漢姆斯通（Andrew Harmstone）表示，12月有多個潛在風險存在，故年底前仍應留意波動性上揚的風險。

他認為，2020年則需密切觀察疲弱的企業投資能否回升，以及民間消費能否維持當前強勁力道，而美國企業股票回購的下滑，是否使得企業獲利引擎少了一個有力支撐，也應予以關注。

摩根士丹利環球平衡收益基金經理人漢姆斯通（Andrew Harmstone）認為，根據過往歷史統計，波動性（VIX）指數通常在12月出現週期性的上揚，VIX上揚的時間點取決於風險事件，目前已知的風險性事件包括12月15日是決定中國關稅的截止期限，「第一階段」的談判將在此截止，另外，美國政府的預算案再度到期、脫歐引發的英國大選、彈劾川普的投票，都是12月可能有的風險事件。

漢姆斯通進一步指出，全球製造業與全球企業投資同樣疲弱，目前市場擔心的是，會不會擴散甚至拖累非製造業，也就是民間消費會不會走緩。

川普執政後（2017年第三季至今），民間消費及政府支出為GDP成長的主要來源，未來民間消費的及企業支出的成長力道，需密切追蹤。

漢姆斯通說，另一個關注焦點是美國企業回購股票的情況。近年美國企業在股票回購上十分積極，這部分對企業每股獲利（EPS）的成長性相當重要，不可否認，由於未來政策不確定性仍高，再加上即將到來的美國總統大選，將使得企業在投資方面的支出會更加審慎。

因為根據摩根士丹利投資管理的估計，股票回購成長率每下降1％，意味著美國企業每股獲利平均下降0.3％。儘管目前美國經濟情勢仍穩定，但如果企業在股票回購活動不像以往那麼積極，將較不利美股。

(工商 )