大陸企業家馬雲變身指揮家，指揮一曲，與觀眾同樂。（摘自YouTube截圖／李欣恬台北傳真）

大陸企業家馬雲昨（8）日現身企業家俱樂部音樂會現場，音樂會結束後他上台，指揮家余隆把指揮棒遞給他，示意他指揮一曲，他也大方向觀眾敬禮，並開始指揮中國愛樂樂團，架式十足。

台下觀眾見馬雲真的開始指揮，又驚又喜，馬雲也時而轉身與觀眾互動，帶領大家隨著音樂節奏拍手，演出結束，他也不好意思地摀住頭。

昨日音樂會在大陸河北廊坊絲綢之路國際文化交流中心舉行，據了解，這不是馬雲第一次展現才藝，日前他到非洲交流，也在當地跳了一段非洲舞，過去也曾上台演唱歌曲。

(中時 )