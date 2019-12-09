馬雲驚喜變身指揮家 與觀眾同樂 11:302019/12/09 中時 李欣恬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸企業家馬雲變身指揮家，指揮一曲，與觀眾同樂。（摘自YouTube截圖／李欣恬台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸企業家馬雲變身指揮家，指揮一曲，與觀眾同樂。（摘自YouTube截圖／李欣恬台北傳真） 大陸企業家馬雲昨（8）日現身企業家俱樂部音樂會現場，音樂會結束後他上台，指揮家余隆把指揮棒遞給他，示意他指揮一曲，他也大方向觀眾敬禮，並開始指揮中國愛樂樂團，架式十足。 台下觀眾見馬雲真的開始指揮，又驚又喜，馬雲也時而轉身與觀眾互動，帶領大家隨著音樂節奏拍手，演出結束，他也不好意思地摀住頭。 昨日音樂會在大陸河北廊坊絲綢之路國際文化交流中心舉行，據了解，這不是馬雲第一次展現才藝，日前他到非洲交流，也在當地跳了一段非洲舞，過去也曾上台演唱歌曲。 (中時 ) #馬雲 #觀眾 #音樂會 #指揮 #企業家 也許您會感興趣 推薦閱讀 士林官邸賞菊 湧上萬人潮 01:072019/12/05 地方新聞 溪北鄉親有福了 美聲歌手馬丁周六新營加演一場 19:462019/12/05 旅遊 誰是大陸最「瘋狂」創業家？李開復點名他 14:562019/12/06 財經 孫正義投資阿里是直覺 本來要出5000萬美元 19:132019/12/06 財經 彰縣府廣場耶誕樹閃動夢想 提供耶誕服裝拍照還有感恩音樂會 20:592019/12/06 生活 孫正義對話馬雲：投資膽子太大損失太多錢 還未取得成就 21:462019/12/06 財經 英國大選前最後辯論 逾半觀眾認為強森贏了 20:492019/12/07 國際 美邀印太18國盟友 應對中國威脅 04:092019/12/08 焦點新聞 士林官邸菊展 簡文秀獻唱 04:102019/12/08 地方新聞 罕見！劉任遠中將 接任空軍作戰指揮官 13:062019/12/08 軍事 生活熱門新聞 醉夫看到妻穿蕾絲慾火焚身 爽完打開燈崩潰了 - 生活 他驚見「國軍大咖」買水煎包 網笑100分… - 生活 最驅寒飲品！每天喝一杯超級暖胃 - 生活 手術麻醉很危險？這幾件事是關鍵 - 生活 綠葡萄輸了！ 網激推好市多「這」更好吃 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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