中選會上午舉行第15任總統、副總統選舉候選人號次抽籤。代表親民黨抽中1號的立委李鴻鈞表示，宋楚瑜2000年時曾以些微差距落敗，這次再抽中1號，代表另一個希望，希望台灣人民覺醒，不要再被藍綠綁架。

李鴻鈞說，這次代表正副總統候選人宋楚瑜及余湘，抽出的是1號，本來什麼號碼都是吉祥的號碼，但這次抽到1號意義特別大，最主要是長期被藍綠綁架，1號就是象徵推倒藍綠高牆，把人民擺在第一，這次1號除了象徵宋湘配是1號外，就是代表中華民國第一、中華民國的人民第一 、台灣的人民第一、自由民主第一、希望這次推倒藍綠的高牆，把人民擺中間，把人民擺第一。

李鴻鈞說，2000年時宋楚瑜也是1號，後面幾次參選都是3號，2000年時宋是以些微差距，除了宋楚瑜的遺憾外，也是造成近20年台灣裹足不前很大的因素，這次再次抽到1號，等於讓台灣再燃起另外一個希望，除了兩位候選人會很努力，更重要是希望台灣人民的覺醒，不要再被藍綠綁架。

(中時 )