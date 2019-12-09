財政部推動公股事業團體協約並建立員工持股信託制度，蔡英文總統今天表示，希望公股事業能成為勞資協商合作關係的領頭羊，未來勞資雙方能夠信守協約內容和規範，共同發揮政策示範作用，帶動企業跟進。

蔡英文總統今天出席財政部公股事業推動團體協約與員工持股信託的見證儀式，蔡英文表示，很高興能夠出席並且分享公股事業與工會攜手合作，共創勞資和諧的職場環境，以及打造幸福企業的成果。

她首先感謝並肯定公股事業長期以來對於國家的經濟發展的貢獻，不但努力達成政府盈餘預算目標，更透過金融資源提供政府推動各項產業發展的政策，這是金融市場重要的力量，她要感謝每位員工的努力與付出。

她說，為了因應產業市場及創新科技的快速變遷，人才可說是企業提升經營績效最重要的資產，和諧穩定的勞資互動的關係是留住優秀人才，讓企業穩定經營最重要的關鍵。

也因此財政部致力推動轄屬公股事業銀行與企業工會積極協商，終於順利完成團體協約的簽署跟簽訂，讓企業主可以用具體行動保障勞資和諧。

蔡英文強調，除此之外，有多家銀行建立員工持股信託制度，希望能留住人才，分享利潤，促進股權安定，以達到企業員工與股東三贏目標，她肯定勞資在協商中辛苦付出，成為勞資協商合作關係的領頭羊。

她說，今天是政府與公股事業共同打造友善職場里程碑，希望勞資雙方能夠信守協約內容和規範，共同發揮政策示範作業，帶動企業跟進。

(中時 )