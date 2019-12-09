樂購蝦皮公司去年製作1則「分手篇」廣告，暗諷競爭對手PChome網購送貨慢，PChome網購怒控樂購蝦皮公司，一度獲不起訴，但高檢署將本案發回續查，台北地檢署2度偵查後，今認定廣告已經貶抑了PChome商業信譽，依違反《公平交易法》商業誹謗、妨害商譽等罪起訴樂購蝦皮公司、製作廣告的楊晨欣和廖宇凡等3人。

據了解，樂購蝦皮公司挨告後，這則分手篇廣告，已不在蝦皮臉書官方粉專頁。

去年間，樂購蝦皮公司製作「分手篇」廣告，PChome不滿這則廣告在暗諷他們送貨慢、用罐頭訊息回應、態度消極，向北檢控告樂購蝦皮公司。

檢方認為，樂購蝦皮公司是以幽默手法製作廣告，在網路上正負評價兩極，應不致於影響消費者對PChome的評價，認為罪嫌不足，將全案處分不起訴。

但是PChome不服，向高檢署聲請再議，高檢署發回北檢續查。北檢2度調查後認為，蝦皮的這則廣告，確實直接貶抑競業對手，足以影響PChome商業信譽，今天依法起訴。

(中時 )