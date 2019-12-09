台積電(2330)上周五股價再創高達316元，外資連兩天買超共計16243張；上周全周，外資轉為買超21661張。台積電即將於10日公布11月營收，預估仍有機會在千億元以上高檔。預期明年第一季仍不淡，外資買盤提前布局。

台積電ADR上周五亦再創新高。收54.94美元，上漲0.54美元、漲幅0.99%，折合新台幣每股約335.1元。台積電上周五收在313元；今隨著ADR開高1元達314元，盤中走高至316元，平了新高。

台積電本季展望樂觀，業績將連續第二季創新高。台積電10月合併營收1,060.4億元，月增3.8%，年增4.4%，創下歷史次高紀錄，連續三個月營收突破千億元；以台積公司營收展望來看，本季新台幣營收上看3,151.8億元，11月營收仍有機會維持千億元附近高檔。

台積電在先前法說會中預估第四季合併營收102~103億美元，季增率約8.5~9.6%；以新台幣30.6元兌1美元匯率假設，毛利率48~50%，季增約0.4~2.4個百分點；營業利益率37~39%，季增0.2~2.2個百分點；換算成新台幣，台積電第四季營收約在3,121.2~3,151.8億元，季增率約為6.5%至7.6%。營收及獲利均將再創單季最佳紀錄。

台積電下半年營運成長動能強勁，下半年營運表現明顯優於上半年，挹注2019年1至10月營收約為8587.88億元，較去年同期增加1.8%。此外，台積公司2019年的資本支出預估將介於140億美元到150億美元之間，將創下歷史新高紀錄，明年預計維持此高檔水準。

展望明年，台積公司持續擴增7奈米產能，5奈米製程也將於明年上半年量產，挹注明年業績成長動能，法人預期，在超微（AMD）、華為等大客戶對於7奈米需求續強帶動，台積電明年第一季仍將不淡，單季營收估小幅季減甚至與本季持平，上周外資買盤重啟，帶動上周五盤中股價創下316元歷史新高價，市值8.19兆元，同創歷史新高。

(時報資訊)