美國11月非農就業報告意外強勁，激勵日股走高，惟投資人對中國11月出口連跌第4個月感到擔憂，以及美國原訂於12月15日對中國進口商品實施新一輪關稅的期限逐漸逼近，使日股漲幅受抑。

由非必需消費品和工業股領軍，周一日經225指數早盤收漲0.46%，為23,461.59點。東證一部指數漲0.41%，為1720.45點。

(時報資訊)