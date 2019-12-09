《日股》美就業強勁，日經指數早盤收漲0.46％ 11:252019/12/09 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國11月非農就業報告意外強勁，激勵日股走高，惟投資人對中國11月出口連跌第4個月感到擔憂，以及美國原訂於12月15日對中國進口商品實施新一輪關稅的期限逐漸逼近，使日股漲幅受抑。 由非必需消費品和工業股領軍，周一日經225指數早盤收漲0.46%，為23,461.59點。東證一部指數漲0.41%，為1720.45點。 (時報資訊) #日股 #日經225 #東證一部 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-資訊服務》傳奇前11月營收增3.3倍，11日證交所法說 09:092019/12/05 財經 陸美貿易談判出現好消息 台積電領漲台股 09:192019/12/05 財經 湯石照明11月營收破億 創11個月以來新高 10:112019/12/05 財經 《熱門族群》5G加持，穩懋、全新、宏捷科明年看俏 10:342019/12/05 財經 《興櫃股》雙11＋黑五超殺，松果11月營收寫新高 10:512019/12/05 財經 《光電股》大立光多鏡頭大贏家，外資喊進、目標價5520元 10:512019/12/05 財經 《盤中解析》三王掌舵，強攻近百點 11:082019/12/05 財經 建商閃避總統大選 11月建案供給大縮水 11:142019/12/05 財經 《業績-航運》中菲行11月營收15.86億元，與去年同期相當 12:502019/12/06 財經 《日股》貿易經濟利多支撐，日股早盤漲0.26％ 12:502019/12/06 財經 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》反擊華為遭封殺！陸公部門撤換外國資訊設備 - 財經 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 愛國民眾挺華為狂買！ 美封殺令害死這些陸品牌 - 財經 川普又囧了！陸企遭美列黑名單 營收照樣飆增200％ - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。