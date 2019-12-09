「卡神」楊蕙如涉操控網軍攻擊大阪辦事處前處長蘇啟誠事件，導致蘇輕生，楊更被連環爆出疑似詐領政府補助，傳出有民進黨基層呼籲開除楊的民進黨籍。民進黨北市黨部主委陳正德對此表示，現在還沒那個事，明天會跟「市黨部主委會」報告。

陳正德僅說，現在還沒有那個事，明天跟市黨部主委會報告，要處理任何黨員，都要照程序走，黨是有制度跟紀律，不是1個人講了就算。

(中時 )