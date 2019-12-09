歲末將至，2020年春節來得早，聖誕節、元旦跨年與農曆春節接連登場，還在煩惱年節禮的市民朋友，新北勞工局推薦您庇護工場商品，包含美食、農產品及手工藝品等各式選擇，都有身心障礙者參與，讓您送禮傳情做愛心。

勞工局表示，新北庇護工場產品相當多元，除了有精緻的外包裝，在味覺與視覺上更是一點也不馬虎，像是喜憨兒庇護工場甫推出2019新北庇護禮「花采飛揚」餅乾禮盒，從研發到上市，耗時近1年。

愛不囉嗦庇護工場推出「左岸香頌皇家午茶餅乾禮盒」，內有3款法式人氣點心，搭配在地茶葉融合進口乳源精心調製的鐵觀音茶拿鐵，讓您的味蕾來場東西方美味的邂逅！

集賢庇護工場也推出「春之饗宴」與「滿福盛宴」禮盒，標榜100％無添加色素、香精與防腐劑等化學添加物。還有慈泰庇護工場推出的「幸福花磚-心路x捲毛力卡聯名禮盒」，內有招牌的芝麻與咖啡口味蛋捲，再加上桂花烏龍，讓您吃好餅配好茶。

除了推出西點烘焙禮盒外，新北市庇護工場還準備各式春節禮盒供消費者挑選，像喜憨兒庇護工場的「紅豆米禮盒」，來自花蓮富里的新鮮米、萬丹紅豆，並透過庇護員工用心包裝這份厚實的禮物，連結農作與自然，獻給您真摯的祝福。如果想來點實用的，愛盲土城工坊的「福氣薑到暖心禮盒」，內含手工製作的馨香皂搭配薑黃足浴包，將能慰勞您一整年的辛苦、舒緩您疲憊的身心。

新北市政府勞工局目前已輔導27家庇護工場，提供516位以上的身心障礙者工作機會，在這些年的輔導下，庇護產品除了重視品質，亦將消費者最重視的食品安全列入考量，就是為了讓市民朋友們買到最好的庇護產品，歡迎上「新北市庇護工場網路商城」選購。

(工商 )