在台南、高雄執業的陳姓律師，因積欠綜所稅、勞健保費135萬元，今年9月被行政執行署管收，經友人協助還款才獲釋。事後，陳某以妻子掌控財務卻沒告知欠稅，害他被管收為由訴請離婚；陳妻則反控2人2006年已辦理夫妻分別財產制，財產各自獨立，加上丈夫2013年起劈腿另結新歡，訴請離婚並無理由，一二審均判不准離婚。

陳姓律師主張，妻子在他的律師事務所工作期間，負責收受文件，但卻經常隱匿，害他被律師公會退會，沒有勞健保也都不知道；加上家庭財務由妻子掌控，雖多次要求歸還屬於他的財產，妻子都不肯。

陳某還主張，妻子在辦理綜合所得稅申報時以多報少，經國稅局查核通知補繳也拒絕繳納，害他被執行署拘提管收並限制出境。被管收期間，全靠朋友及同學幫忙籌措近50萬元先行繳納欠款才獲釋，妻子都不聞不問。

陳某甚至認為，妻子根本不愛他，只將他當作搖錢樹；2016年11月間2人口角後他外出散心，妻子居然反鎖門栓，迫使他租屋分居迄今，因無法再維持關係，才訴請離婚。

陳妻則主張，丈夫早年投資失利四處借款都是她代償，2人早已辦理分別財產制，財務各管各的，丈夫欠稅被管收與她無關；更何況，2人分居前，丈夫早已劈腿與蔡姓女子交往至今，期間蔡女還不斷要求她與丈夫離婚，但是為了家庭及小孩，她並沒有提告，丈夫訴請離婚只是想恢復單身玩樂或另組家庭。

台南地方法院、台南高分院審都認為，陳某指控妻子隱匿文件導致他被管收、限制出境，對方都否認，陳也沒有舉證，罪嫌不足；同時，2人婚姻出現破綻，主因也是陳某對婚姻不忠，陳妻選擇原諒並努力維持婚姻，難以認定有過失。陳某請求判准離婚，為無理由，不應准許，全案仍可上訴。

(中時 )