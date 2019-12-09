紐西蘭懷特島（White Island）當地時間今（9）日下午火山爆發，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，據信當時島上及岸邊約有100人，另外有約20人受傷。

綜合紐西蘭媒體Newshub、路透社報導，紐西蘭當地時間今日下午2時15分，距離北島東岸約48公里的懷特島突然火山爆發，紐西蘭總理阿爾登表示，據信火山噴發當時，島上及附近約有100人左右，另外媒體指出，目前至少約有20人受傷。阿爾登說，受傷人士正陸續運往岸邊。

紐西蘭北島華卡塔尼市（Whakatane）市長透娜（Judy Turner）表示，還不確定有多少人受困島上或是在岸邊，但她可以確定的是，火山噴發當時，有一組人正在島上而且亟需醫療協助。她補充說，距離火山口較遠的岸邊並沒有危險。

火山學家史考特（Brad Scott）表示，這是一次「爆炸性噴發」，而且嚴重影響到島上及火山口附近區域。史考特說，由於島上遮蔽處不多，噴發當時仍在島上的人應該都受到影響，他說「非常關切」那些仍在島上的人的情形。

懷特島是紐西蘭最為活躍的火山之一。

(中時電子報)