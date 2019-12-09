總統大選號次抽籤有神喻！他說1不做 2不休 3年一事無成 11:382019/12/09 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 胡幼偉指總選大選抽籤有上帝暗語(胡幼偉臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中選會上午舉行第15任總統、副總統選舉候選人號次抽籤。其中代表親民黨抽中1號，國民黨抽中2號，民進黨抽中3號。學者認為其中有神喻。 總統大選號次抽籤歷年都深受各界關注，除了吉祥意味、好記的諧音外，也有人認為，其中可能帶有某些暗示。 文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書表示，他覺得，這個抽籤號次的結果，是上帝的暗語，也就是一不做；二不休，三年一事無成！ (中時 ) #抽籤 #胡幼偉 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉世芳邀參加罷韓大遊行 館長看到這6字氣炸：他X糟蹋人 03:032019/12/05 生活 胡幼偉：民進黨恐怖形象比共產黨有過之無不及 10:482019/12/05 政治 國民黨諷民進黨揮刀 切割楊蕙如 18:002019/12/05 政治 胡幼偉批 討厭民進黨變害怕民進黨 01:302019/12/06 政治要聞 王淺秋聲明：在乎的是台灣前途 12:512019/12/06 政治 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ 08:032019/12/08 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 21:112019/12/08 政治 造勢比一比 網超酸：民進黨真的比國民黨好 22:212019/12/08 政治 政治熱門新聞 台北市最新民調出爐 蔣萬安不妙了？ - 政治 最新民調出爐！蔡韓支持度讓人難以置信 - 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ - 政治 揭穿黑韓第三顆核彈 韓國瑜陣營公布韓床上擁裸女合成照 - 政治 在陳致中選區街頭民調 看到韓票數網喊：要暈倒了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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