中選會上午舉行第15任總統、副總統選舉候選人號次抽籤。其中代表親民黨抽中1號，國民黨抽中2號，民進黨抽中3號。學者認為其中有神喻。

總統大選號次抽籤歷年都深受各界關注，除了吉祥意味、好記的諧音外，也有人認為，其中可能帶有某些暗示。

文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書表示，他覺得，這個抽籤號次的結果，是上帝的暗語，也就是一不做；二不休，三年一事無成！

(中時 )