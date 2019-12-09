蔡育輝指對手賴惠員擅長選舉抹黑手段。（莊曜聰攝）

賴惠員陣營對此事表示不再回應。（賴惠員競選總部提供／莊曜聰台南傳真）

選戰越趨白熱化，台南市立委第一選區的便當盒事件持續延燒，國民黨立委參選人蔡育輝9日舉行記者會，針對事件始末再度說明，同時也羅列對手賴惠員參選時贈送過的選舉小物，更願意「以五換一」，1個賴惠員的不銹鋼便當盒就能換他5個塑膠便當盒，突顯兩造價值差異，明天也會到台南地檢署控告賴惠員違反選罷法、強制及散布謠言等罪，以正視聽。

蔡育輝指出，東山高原里長羅献龍上周幫忙載運他要在東山舉辦的問政說明會文宣品時，遭賴惠員帶領人攔阻，不讓羅里長下車，雙方僵持不下，由警方前來處理，賴陣營竟發布新聞並在臉書等社群媒體謊稱抓到他賄選，指證物被警方扣押移交地檢署調查，並大肆散布為選舉宣傳。

蔡育輝表示，對手陣營扭曲事件經過，還到處散布「投票給賄選的候選人沒用」的耳語傳聞，試圖影響選舉，蔡育輝說，回顧賴以往選舉手段，就不脫抹黑手段，送起選舉小物更不手軟，早就很出名，連同黨同志都領教過，現在卻是「打人的喊救人」，而且還放縱網軍對他惡意中傷，甚至公布他兒子姓名，若不提告無法遏止惡質選風。

由於媒體報導，便當盒小物突然爆紅，在他自辦的問政說明會中詢問度超高，也有人來電詢問可否購買，他決定大放送，只要持賴惠員之前贈送的不銹鋼便當盒，就可以一換五；賴陣營則回應，「事實」擺在眼前，檢舉蔡涉賄選案所有證物都已經呈送檢調單位調查處理，待司法機關依法偵辦，不再對此案做回應。

(中時 )