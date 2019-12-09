綠黨近來不斷攻擊台北市長柯文哲及民眾黨，外界認為是要爭取政黨票，柯文哲9日表示，政治上何必當小綠呢？小綠結局就是常常變別人尾巴黨。

網路專欄作家陸之駿爆料去年市長選舉前，柯文哲和時任民進黨北市黨部主委黃承國等人密會，民進黨打算勸退姚文智，但柯不願意，還說姚選到底可以爭取到藍營選票。

柯文哲今出席台北寵物節活動前表示，如果當天開會就那幾個人，今天他又沒出來講，到底是誰出來放消息？他我講話一向都都直來直往，他們講話都繞來繞去，聽不懂他們想幹什麼？他強調，除非有錄音、有影像，事隔2年各說各話，且怎麼會找一個完全無關的人講這件事，跟那天與會的人一點關係都沒有。

綠黨桃園市議員王浩宇稱陸之駿有幫柯文哲做過事，柯反問，什麼時候？王浩宇已經變成側翼了，算了。此外，王浩宇還稱蔡英文總統對柯愛護有佳，柯說，拜託，也許對愛護的定義大家不一樣。

柯文哲指出，事過境遷就不再做太多，當時也是一個試探，還是那句話，一開始是狗搖尾巴，後來是尾巴搖狗，最後尾巴掉在地上自己會搖。

他說，在2017年9月操縱媒體把柯文哲打成這樣子，現在要跟柯文哲合作，「有問題不是我，是你們都解釋不下去」，政治常是很多東西不是做了以後要再矯正回來或彌補回來，很困難啦，「把我抹紅成這樣子，現在又說要合作，恐怕到時候解釋不清的是你們。」

外界認為綠黨攻擊是為爭取政黨票，柯文哲分析，政治上何必當小綠呢？小綠結局就是常常變別人尾巴黨。

(中時 )