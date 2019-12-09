鄭姓女子今年7月教唆男友持刀當街刺死母親，檢方2人LINE對話，赫然發現鄭女還打算弒父，高雄橋頭地檢署9月11日依教唆殺害直系血親尊親屬罪嫌、殺人罪嫌分別起訴鄭女、韓男，請求法官從重量刑，以維法紀，明天羈押將屆滿6個月，法官今認為2人惡行重大，再裁定延押2個月。

檢方9月份起訴指出，鄭女及韓男前年透過網路結識，於去年開始交往，由於鄭女父母管教甚嚴，不允許交男友，2人因無法常見面，導致鄭女心生怨恨，和男友用LINE對話時，甚至以「乾爸」、「乾媽」稱呼閻羅王或神明，討論希望「乾爸」、「乾媽」附身父母親身上，讓他們死亡等方式。

由於鄭女發現「乾爸」、「乾媽」的行動一直沒有成功，於是失去耐性，與男友對話中，萌生實際動手殺人的念頭。韓男相當聽從鄭女要求，7月12日買了水果刀，並向鄭女說，「老婆我只能光明正大殺人了」，表示已買好武器。

鄭女要韓男先回去不要行動，韓曾一度想作罷，表示「老婆，閻羅王說你怎麼不直接離家出走比較快，不要理妳爸爸媽媽就好」，反引起韓女憤怒，以爸媽不死，2人就分手要脅，韓因此決定動手殺人。

2人策畫弒母後，13日王婦帶鄭女到市場買完菜，準備到停車場開車，韓即依計畫衝到王婦面前，持水果刀刺殺，經送醫不治。警方追查後，才得知是女兒教唆男友弒母，而鄭父則逃過一劫。由於兩嫌明天屆滿6個月羈押期，法官認定之前兩人有逃亡紀錄，仍無法排除會逃亡的疑慮，因此裁定延押2個月。

(中時電子報)