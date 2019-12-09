許多人生病或覺得體力差時會喝雞精補充營養，不過營養師表示，這個觀念恐怕大錯特錯，當身體需要的是「熱量」而不是「營養」，猛喝雞精恐怕意義不大。

臨床上常見病人因胃口差，每天只喝雞精，結果不但體重減輕，免疫力也變差，花大錢卻補不到真正的營養。由專業團隊組成的《True Health 健康說真話》網站報導，諮詢藥師表示，雞精是水溶性蛋白質，主要成分是胺基酸、核苷酸、胜肽等，胺基酸的主要作用在於運動後快速消除疲勞，但一般人若想用雞精來補充營養，不如多吃一口肉。

營養師蘇妍臣指出，對於正在進行化放療，或是正在治療疾病的患者，因為胃口已經很差，這時熱量及蛋白質是所有營養狀態最重要的考量，與其選擇喝一瓶雞精，不如吃一片五香豆干，熱量跟蛋白質都遠遠超過雞精或滴雞精。

True Health諮詢藥強調，一般人對雞精和滴雞精有錯誤迷思，以為是雞湯的「精華」，事實上只是雞肉的部分營養，因為都是水溶性養分所以好吸收、方便食用。但有些對象並不適合食用雞精，例如慢性腎臟病者，因為有些雞精裡含有過高的鉀離子及蛋白質，可能使腎臟的負擔更重；鈉含量偏高的雞精也會使血壓升高，因此不適合高血壓患者；此外，雞精是中普林類的食品，喝太多可能會讓尿酸升高，也不適合痛風及糖尿病患者。建議一般人還是直接吃雞肉較好，雞精或滴雞精是給那些不方便吞嚥的人食用，千萬不要迷信「濃縮就是好」。

(中時電子報)