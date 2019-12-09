對於因為工作或其他原因，必須晚歸的朋友來說，走在漆黑、四下無人的路上，總是令人不禁「心驚驚」。所幸，發展地圖工作已經多年的 Google，在提供 AR(擴增實境)、加入測試照相機位置提示等功能後，下一個可能加入的新功能就是「標示燈光充足的道路」，貼心的用路人、行人照亮回家的路，讓你夜晚返家更安心也更安全。

聖經裡的詩篇119章105節說到：「祢的話是我腳前的燈，是我路上的光。」人的一生可說都在尋找生命的方向，不僅如此每一天你也都要找到能前往目的地以及回家的路。而路上若是沒有了燈，恐怕你方向感再好，都容易迷失方向。作為現代科技業巨頭之一的 Google，細心的從使用者的需求著想，開發更具意義的新功能。《XDA Developer》網站透過挖掘 Google Maps 的 APK(Android App安裝檔)後發現，Google 正在為地圖服務測試全新的 Lighting 圖層，可以用黃色標記出有提供燈光道明的街道。這項功能明顯對於時常很晚回家，想要避開幽暗道路的朋友十分實用。另外對於前往國外出差或旅行，對於當地道路情況不清楚的旅客來說，預計也將是相當實用的功能。

現在利用 Google 地圖搜尋路線，大多以最短距離作為搜尋建議，時不時就會出現導航到小路或者窄巷的情況，對於部分使用者來說，並不是次次都實用。推測未來如果道路燈光照明標示的功能若推出，有機會可以讓導航路線納入更多燈光明亮的道路作為代替。

只是當前 Google 並未針對這項新功能做出回應，網路上也沒有相關的截圖曝光，因此若這項功能真實存在，可能還需要不少時間開發。此外，因為這項功能除了需要 Google 所建置的資料外，很可能需要仰賴大量使用者提供資訊來輔助，或者 Google 很可能會依循先前在地圖服務中加入車禍警示的功能那樣，提供使用者回報的機制，來逐漸完善道路照明資訊的功能。《XDA Developer》網站推測，若是道路照明等資訊在 Google Maps 上推出，預期有可能會率先選在印度推出，之後再拓展到其他國家。

(中時電子報)