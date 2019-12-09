隨著原料國際廢鋼價格上漲加上鋼筋出貨攀高，中部鋼筋大廠豐興(2015)今日開出本周廢鋼報價每公噸漲200元，以及鋼筋產品價格每公噸也漲200元之高盤。上周鋼筋雖開平盤，但取消專案價，等同於鋼筋價格連兩周逐步墊高。

近期國際原料行情續揚，日本2H廢鋼報價每公噸持續上漲5美元至270美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲8美元至每公噸258美元；澳洲鐵礦砂由每公噸87.25美元上漲至89.4美元。

回顧先前，豐興先調漲國內廢鋼200元，上周廢鋼平盤，鋼筋及型鋼產品也仍維持平盤，但上周鋼筋取消專案，實際出廠價較前周提高；本周正式調漲鋼筋價格，隨著國際廢鋼趨漲，公司也再調漲廢鋼每公噸200元；本周僅型鋼價格維持平盤。調整後，廢鋼收購價上調至每公噸7,500元，鋼筋每公噸牌價漲到15,900元，型鋼每公噸牌價持平於20,500元。

(時報資訊)