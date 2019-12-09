國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發表聲明，指稱蔡英文總統片面指定由特定媒體主辦總統大選辯論會，蔡英文連任辦公室發言人阮昭雄今天發表聲明，強調所謂指定由特定媒體辦理的指控，是公然說謊。「不是罔顧事實，就是刻意扭曲」。

阮昭雄今天針對韓國瑜辦公室的指控發表4點聲明：

一、自2012年首次參選總統以來，總統大選公辦政見、辯論的安排，蔡總統均尊重主辦媒體，也樂見有舉辦意願的媒體間整合協調，把辯論辦到最好，這同時也是本屆我們對於總統大選辯論會的立場，而身為候選人，總統、副總統參選人就是全力準備，爭取最佳表現。

二、回顧過去多年，總統大選電視辯論，均由媒體自行協調合辦，2012年由四報一社與公共電視合辦，2016年由四報一社、公共電視、三立電視，以及兩家網路媒體共同舉辦，從未由單一媒體自行進行，所謂指定由特定媒體辦理的指控，是公然說謊。

三、歷來合辦總統大選辯論會的媒體，各種立場皆有，總統與我方均表示尊重，從未異議，更從未以此作為拒絕辯論的藉口，倒是羅智強先生與韓陣營，獨獨以三立電視台的參與作為迴避辯論的理由，製造辯論門檻，不是罔顧事實，就是刻意扭曲。

四、退十萬步言，社會高度不解，為何去年韓市長樂意出席由羅議員口中「特定媒體」自行舉辦的辯論會，並在隨後獲得市長勝選，而今年「特定媒體」卻連比照四年前與各家媒體合辦辯論成為禁忌？是因為需要一個不參加辯論的好藉口？還是擔心「耳機」、「護唇膏」造假事件又被大家想起來？

(中時 )