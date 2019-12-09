7日，2019中國城市創意指數（2019 CCCI）在「第5屆深圳管理創新對話論壇」上發布，同時還首次發布了粵港澳大灣區城市創意指數。最新CCCI指數顯示，各城市文化產業發展穩步增長，城市創意指數明顯提升，而北、上、深、港、廣、杭穩居前六名。

2019年CCCI指數研究項目由深圳大學管理學院、深圳大學文化產業研究院、深圳大學國家文化創新研究中心聯合完成。根據2019中國城市創意指數報告以及2019粵港澳大灣區城市創意指數報告顯示，2019中國城市創意指數榜前十強分別為北京、上海、深圳、香港、廣州、杭州、蘇州、重慶、成都、南京，其中，粵港澳大灣區的3個城市深圳、香港、廣州排前五名，深圳首次超越香港，排名大陸全國第三。

作為創新之都，深圳在創新力上遙遙領先，無論是在創新投入還是在創新產出上，深圳都位居前列，比如，在全社會研發投入占GDP比重上，深圳僅次於北京，而在每十萬人專利申請數（份）和授權數（份）上，深圳均拿下全國第一。

(旺報 )