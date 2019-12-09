餐桌左邊還有12小菜。圖：張佩芬

江原航空本月26日起即將直飛台北-江原道襄陽機場，開航前該航與在台總代理金遠東旅行社辦的踩線團，旅遊業者點名人蔘雞、明太魚湯、牛肉清湯、銅盤烤肉、橡子凍等都超合台灣人口味，尤其是在冬季，熱騰騰的各式燉湯，太暖胃舒心了，定能讓旅客心滿意足。

人餐雞是旅行團必吃的韓國傳統美食。圖：張佩芬

台灣人熟悉的韓式銅盤烤肉，烤盤前像咖啡凍的就是橡子凍。圖：張佩芬

海陸燴炒搭11盤小菜。圖：張佩芬

早餐一碗牛肉湯麵線，加上海鮮煎餅與四碟小菜。圖：張佩芬

人蔘雞是到訪韓國的旅行團必吃的韓國傳統美食，全隻嫩雞，腹中塞入糯米、紅棗、薑、蒜與人蔘，經過長時間燉煮，配上幾道小菜，一碗粥，就是超豐盛美味的一餐。韓國人喜歡將雞肉沾胡椒鹽食用，台灣人怕鹹，幾乎都是直接吃。

韓劇中韓國人喝的醒酒湯，經常是用明太魚燉的，明太魚學名黃線狹鱈，是鱈魚的一種，韓國人吃明太魚，多數是先曬成乾，方便隨時烹煮。江原航空安排的王家宮廷料理餐廳，除了將江明太魚燉成濃郁的湯，還做成鐵板明太魚，台灣旅客明顯偏愛明太魚湯，鐵板明太魚因為魚肉較硬，嚼起來費勁，每桌都剩下一大半沒人吃。

王家宮廷料理最讓食客驚喜的就是桌上的28道小菜，除了各式泡菜、涼拌冬粉、節瓜煎餅、小魚乾、貝肉、小菠菜、豆芽菜等，還有一道多數台客沒見過的橡子凍，雖然有台灣旅客嫌橡子凍沒什麼味道，但也有不少人一吃就喜歡，而在江原道小菜是可以不限量添加的，喜歡就吃個過癮。

橡子是橡樹的果實，因含有丹寧帶著苦味，經過多次淘洗去除苦味，晾乾磨成粉，加水煮成黏稠狀，冷卻後外形像咖啡凍，吃起來口感介於涼粉與蒟蒻之間，韓國人以醬油、芝麻、蔥等調成醬汁，淋在橡子凍上，成為一道涼菜，因橡子富含蛋白質、不飽和脂肪酸、鈣磷鉀、礦物質與維生素等，古時在中國大陸，橡子也是窮人救命的糧食。

江原道畜牧業業發達，當地被列為優良肉的牛肉高達八成，三餐常有機會見到牛肉上桌，早餐牛肉湯加麵線，午、晚餐牛肉加蔬菜燉湯，或是牛肉加蝦子、干貝、魚片與洋蔥等蔬菜一起炒煮的海陸料理。

銅盤烤肉是台灣韓式餐廳常見的料理之一，在江原道吃這道料理，除了口味道地，最大的好處是搭配的小菜有八樣，可以不限量添加，不像台灣是要一碟一碟計費的，尤其是喜歡吃辣的旅客，多樣的辣味小菜，可以盡情的吃個夠。

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