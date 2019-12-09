新黨不分區立委候選人陳麗玲、王炳忠、林明正，帶領青年軍南下宣傳政黨票投新黨，8日上午到左營果貿社區市場宣講，受到熱烈歡迎，有老奶奶更大吼已經憋很久了，看到新黨年輕一代尤其激動，鼓勵此次新黨名單中最年輕的王炳忠一定要全力衝刺，進入立法院伸張正義；當天下午一行人則舉行與在地民眾的見面會，討論網路霸凌、兩岸關係、觀光行銷等議題。

新黨不分區立委排名第二位的候選人陳麗玲，過去擔任桃園、新北農業局、環保局、觀光行銷局局長，熟悉農產銷售及旅遊宣傳，任內規劃桃園兩蔣文化園區，並以法律專業為公務員執法據理力爭，拒絕議員不合理的關說，捍衛公務員尊嚴。看到民進黨利用網軍逼死外交官蘇啟誠，卻因缺乏法源而將斷點設在楊蕙如，故而草擬新黨版的「反網路霸凌法」，盼能進入國會優先推動。

新黨不分區立委候選人、主修歷史的林明正表示，平常我們投資基金，都會說「有賺有賠」，投資前請先詳閱說明書；攸關台灣前途的兩岸問題，當然也應該公開辯論各種可能發生的情況，這當中就包括「武統」。新黨主席郁慕明就說，如果我們不要和統，就必須面對武統的可能，這不是恐嚇大家，只是實話實說而已。

新黨爆講團到高雄和在地青年座談，與會青年憂網軍、網紅亂象。(王炳忠提供)

參與座談會的民眾中，最年輕的今年才22歲，是高雄在地就學中的大學生。他說，自己是經過獨立思考，比較統獨兩派的論述，認為新黨是真正為台灣前途著想，因此認同新黨「和平統一，保障台灣」的主張。他並分享周遭碰到的朋友，幾乎每個人都說將來會統一，卻都不討論要如何統一，如何避免用武力解決問題，只有新黨勇敢說出解決的方案，他認同應該讓這種聲音進入立法院，讓更多台灣人理解。

另一位剛從大學畢業的高雄青年則分享，除了用錢養的網軍部隊帶風向外，主打個人品牌的「網紅」也成了年輕人了解政治的主要來源。現在多數年輕人根本不看新聞，只聽網軍用情緒化的語言給對手貼標籤，時不時就醜化對岸、醜化「中國」的概念，對付韓國瑜也是用同樣的手法，瞬間製造出有利於民進黨的氛圍。反之真正該被重點監督的蔡英文不但沒事，甚至蔡英文自己就在用國家資源扮網紅，用膚淺的文青包裝掩飾執政的無能。

參與座談會最年輕才22歲，是高雄在地就學大學生，他說經過獨立思考及比較統獨兩派論述，認為新黨是真正為台灣前途著想。(王炳忠提供)

新黨發言人王炳忠說，相比在果貿社區碰到98歲的老爺爺都知道政黨票，老一輩人對時事國政認真關心，年輕一代普遍對政治冷感，只跟風向不求甚解，容易被掌握龐大資源的民進黨操縱。這種現象短時間內不容易扭轉，甚至被惡意操作成世代對立，進一步分裂社會。所幸新黨也在培養一個接一個明白事理的年輕人，希望大家給新黨機會進入立法院，讓更多有理想、有擔當的青年戰將撥亂反正。

(中時電子報)