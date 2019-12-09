監委王美今天指出，明天是世界人權日，泰源事件發生至今即將屆滿50年，由於檔案被有意隱藏，造成不同政治立場的人各說各話，在世界人權日前夕，監察院將泰源事件調查報告編印成─「1970後山風雲_未竟的泰源革命」一書，希望讓消失的聲音可以聽見、還原。

王美玉表示，1970年2月8日發生的泰源事件，是一件宣揚台灣獨立理念規劃未周的政治反抗事件。關押政治犯的台東泰源監獄6名受刑人江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良及鄭正成計劃奪取泰源監獄警衛連槍械、釋放監犯、進佔台東、宣揚台獨理念的反政府行動，當時刺殺警衛連班長起事失敗被捕後，除鄭正成外其餘5人均被判死刑，偵審過程從提起公訴到執行死刑只有2個多月。

當年因為是戒嚴時期6名被告不是現役軍人仍受軍事審判，尤其初判宣判死刑到覆判核准只有6天，也未收到被告聲請的覆判理由就確定死刑判決遭致爭議。其中江炳興、陳良遺書因被認為有暗示台獨與壯烈之意而被扣留，不寄還給家屬。

王美玉進一步指出，在「1970後山風雲_未竟的泰源革命」這本書中的序文寫著，「我反抗，故我們存在」，泰源事件是一個被刻意抹滅的反抗事件，究竟這群人是「革命者」、「叛亂犯」或「劫獄者」，反抗的理由為何，因為所有檔案均被有意隱藏，造成持不同政治立場的人各說各話，除影響政治受難者精神自由與保障民眾知的權利外，因無從定位反抗者，自難以悼念。

王美玉指出，當時蔣中正總統於泰源事件將國防部總政治作戰部所提「泰源監獄叛亂劫械逃獄案處理經過報告」中，有關「將叛亂犯移綠島監禁感訓」的公文誤解為6名被告的刑事處遇，而做出「應將此6名皆判刑槍決，而賴在、張金隆、李加生等3犯以警衛部隊士兵而竟預聞逆謀不報，其罪難宥，應照法重處勿誤」的批示，其實國防部早於該批示前做出已核准6名被告的覆判判決，並將賴在判處無期徒刑，而張金隆、李加生不起訴處分在案，國防部所屬覆判並未照蔣中正總統批示而改變原判決，或再依據該批示改變先前主管機關已經決定的任何處置。

(中時 )