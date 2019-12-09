在AV界人氣AV女優櫻井彩，擁有氣質臉蛋與G罩杯火辣身材，是首位被SOD集團拿來當宣傳部社員用的女優，出道以來累積不少死忠擁護者，在圈內知名度相當高，然她在2020年到來之前，竟無預警宣布引退，而這樣的結果竟跟影迷有關，櫻井彩淚曝遭自稱是粉絲的男子性侵，從此崩潰無法拍片，可說暗黑生涯被「影迷」毀了。

AV女優櫻井彩。(中時資料照片)

人氣女優櫻井彩黯然宣布引退，讓粉絲大為不捨，事實上她這2、3年都在苦撐，原本聲勢看好的她，2年前突然AV作品大幅減少，AV達人「一劍浣春秋」表示，若有觀察她的動向，可以發現櫻井彩這兩年重心已傳往攝影會，幾乎不再拍片，這是因為2018年她曾淚曝身心受創無法復原，理由是她2017年時，慘遭影迷性侵，事後嫌犯雖遭逮捕並起訴，然她身心已受創支離破碎，不只罹患恐慌症，甚至容易緊張伴隨哮喘症狀，最糟的是，只要進棚拍片她就心生畏懼，導致發片量大幅下降，苦撐至今只能黯然宣布引退。

一劍浣春秋直言「當那個『影迷』暴力侵犯櫻井彩的那一刻起，她的生涯就毀了」，表示暗黑女神在此事件後患上創傷後壓力症候群，無法上陣床戰，只能靠其他活動與陪酒維生，劍大也嘆，別以為櫻井彩身為AV女優，「性侵」對她來說就是小case，就算是AV女優，也擁有身體自主權，「覺得她們說NO其實是OK，甚至是很想要的，那真的很恐怖」。

(中時電子報)