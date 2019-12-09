「卡神案」導致外交官蘇啟誠輕生一事，多位藍委日前赴外交部抗議，但外交部長吳釗燮不僅拒見，外交部還關門擋立委，導致藍委與阻擋的警力發生推擠，並有立委掛彩送醫，另衍生國民黨立委陳宜民「拍打」保六女警帽子事件。本報對此舉辦網路投票「請問你是否認同韓國瑜所說，外交部長應為此次衝突事件負責？」截稿為止，高達96.98%的網友都投「應該」。

本報所作的網路投票「請問你是否認同韓國瑜所說，外交部長應為此次衝突事件負責？」至截稿為止，已有6千多人投票，6454人投「應該」，達96.98%；190人投「不應該」，佔2.85%；11人則表示不知道/無意見，佔0.17%。

外交部關門擋立委，國民黨總統參選人韓國瑜痛批，外交部大可以開門、準備咖啡理性溝通，卻粗暴方式對待立委，因此部長吳釗燮要對此事負責。外交部則強硬聲明，「恕難配合」任何選舉造勢行為。而民進黨籍的蔡英文總統也批評陳宜民行為「非常不好」。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)