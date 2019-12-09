◎總統候選人號次出爐 宋余配1號 國政配2號 英德配3號

中選會今(9)日辦理2020總統大選三組候選人號次抽籤，國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政兩人一同親自前往；民進黨方面是由副總統候選人賴清德代表抽籤；親民黨則由發言人于美人、不分區候選人劉宥彤陪同親民黨秘書長李鴻鈞代表抽籤。抽籤結果為親民黨「宋余配」抽中1號，國民黨「國政配」抽中2號，民進黨「英德配」抽中3號。

◎疑卡神詐領9000萬 前網協副秘書長提告

「卡神」楊蕙如網軍案愈演愈烈，外界質疑她網軍資金那裡來？「中華民國體育監督聯盟」祕書長趙安華質疑，楊蕙如的「易始」公司3年來與「寶悍」公司、中華網協利用舉辦「台灣網球公開賽」機會，疑涉以不實單據詐領政府補助逾9000萬元，資金不排除與網軍有關，今早赴台北地檢署告發楊蕙如、中華網協理事長廖裕輝、祕書長劉中興、「易始」、「寶悍」2公司人員共9人涉嫌詐欺、偽造文書罪。

◎小綠搶票 柯P：小綠結局變別人尾巴黨

綠黨近來不斷攻擊台北市長柯文哲及民眾黨，外界認為是要爭取政黨票，柯文哲9日表示，政治上何必當小綠呢？小綠結局就是常常變別人尾巴黨。

◎北捷取消8折雙北達共識 社福卡優惠維持不變

台北捷運計畫取消使用電子票證享票價8折優惠，引發新北反彈，雙北交通局長與台北捷運9日在新北市府開會協商，除了要求北捷再提供更精確影響數據，會中達成老人卡、敬老卡與兒童卡等社會福利卡維持現狀共識。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)