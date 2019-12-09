台中市府團除拓展海外訂單外，把握與印尼官方、僑界接觸機會，邀請大家到台中參觀「2020台灣燈會」。（台中市經發局提供／盧金足台中傳真）

2019年印尼手工具暨五金展7日落幕 ，台中市經發局與10家台中市手工具廠商參展拚經濟成果豐碩，現場接單及後續訂單預估超過2000萬元，與KawanLama、Altama、Rukun等指標性通路商接洽，為後續打開印尼市場商機長期合作奠定穩固基礎。

「2019印尼國際手工具暨五金展」屬印尼規模最大、歷史最久印尼國際製造工業展系列，台中是這一屆唯一以城市組團單位，搭配2020台灣燈會及城市意象為主軸所設立台中形象館，團員均深感榮譽，更讓國際參展貴賓留下深刻印，業者感謝並期盼未來有更多機會帶領台中產業到世界各地拓展貿易。

經發局副局長李逸安說，市府除組團參展，爭取印尼三大零售業者KawanLama、Altama、Rukun與正鎘工業(股)公司、僑光鐵工廠(股)公司、永德興(股)公司、達佑電機(股)公司、松詠工業(股)公司、美溪機電工業(股)公司、亞柏士氣動工具(股)公司、伊利諾企業有限公司、嘉沅貿易有限公司及鈦澤國際有限公司等公司進行媒合與一對一洽談的機會，藉此提高參展團廠商搶入印尼市場商機。

經發局指出，台灣手工具多為中小企業以外銷為導向，憑著產品實力與奮鬥不懈精神，成就台灣手工具在全球的地位

，這群傳統黑手產業成為台灣的隱形冠軍，轉黑成金的產業

，看好印尼未來對於製造業需求強大，市府將積極透過各種拓商管道經台中優良手工具產品推向國際。

台中市府團除拓展海外訂單外，把握與印尼官方、僑界接觸機會，邀請大家到台中參觀「2020台灣燈會」，向國際展現台中特有的城市魅力與熱情。

(中時 )