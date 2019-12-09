美股指數及蘋果攻高帶動，台股指數同步創高！上週五美股擺脫中美貿易戰不確定因素干擾強勢大漲，激勵上週五虎頭蛇尾的台股，今天在股王—大立光(3008)挾11月合併營收連續4個月創新高及蘋果股價再創高，激勵盤中股價站上4850元，第4季可望交出不錯成績單的蘋果供應商—玉晶光(3406)、臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)、正崴(2392)、穩懋(3105)連袂走高，中低價股今天亦是盤面焦點，友達(2409)、斐成(3313)、力銘(3593)、廣寰科(3287)、天揚科(5345)、元炬(3089)、歐格(3002)等盤中股價亮燈漲停，搭配水泥及電器類股走強，台股指數不僅順利站上11650點，盤中指數更突破前高，再創逾29年半新高。

截至11點30分為止，加權股價指數為11677.22點，上漲67.58點，成交量793.15億元；OTC指數為146.89點，上漲0.47點，成交量235.94億元。

今日上市各類股以光電類股表現最佳，上漲2.91%，其次是半導體類股及電器類股，分別上漲1.21%及0.95%，表現較差者為生醫類股、油電氣類股及化生醫類股，生醫類股下跌0.62%、油電氣類股下跌0.38%、化生醫類股下跌0.37%；上櫃部分，表現最佳為通信網路類股，上漲1.75%，表現最差為紡織類股，下跌0.45%。

就技術面來看，受到美股強力反彈帶動，上週台股走出回測陰影，上週收盤為11609.64點，累計一週上漲120.07點，漲幅為1.05%，收盤指數創波段新高，週K線收紅，成交值5718.52億元，較前一週下滑，上櫃指數收盤為146.42點，上漲1.99點，漲幅為1.38%，亦創收盤波段新高，週K線收紅K，為連三週收紅K。成交值1974.61億元，較前一週增加。今天台股受上週五美股大漲激勵，指數開高走高，盤中達11678.36點，再創逾29年半新高；台股經過日前拉回整理，上週四大盤由台積電領軍半導體，以中長紅站上5日線及20日線，儘管上週五台股指數攻高至11657點後遇高檔調節賣壓拉回，收盤僅小漲15點，但今天多頭再度啟動攻勢，盤中指數順利站上11650點，並順利創下29年半新高，5日線翻揚向上交叉月線，多方將可望扭轉劣勢擺脫下探疑慮，由於短線已順利站上11650點，指數仍有攻高上探11700點機會。

分析師表示，近期歷經川普反覆不定的說詞後，中美貿易談判仍然朝向正面發展，且可望在12月15日加課關稅前達成第一階段協議，且美國時序進入聖誕消費旺季，拉貨動能將再創高峰，加上目前臨近台灣總統大選，政策面維穩，有利多方，就台股技術面、籌碼面來看皆偏多，加權指數12月有易漲難跌的歷史慣性，整體中多格局不變，建議逢拉回應積極進場。

就類股及族群來看，近幾週台股大盤修正或盤整，中大型股電子股及半導體股上漲、跌深電子股如：被動元件、散熱股反彈撐場，傳產股以水泥、生技股、金融股、奧運受惠股表現不錯，本週仍有上漲機會。

至於操作方向需以趨勢為依歸，從台股7到11年多空循環的歷史來說，只有大成長趨勢性產業及個股，才能成為主流強勢股，5G是大趨勢，但股價大漲在基本面之前且籌碼凌亂，需靜待整理或股價超跌，重啟上漲格局；手機及電腦過度使用，眼睛崩壞加速，造就眼科相關產業及個股未來大成長趨勢及獲利大成長，由於今年才開始萌芽發酵且技術門檻高，可能是未來長線存股賺大錢的產業之一；此外，受惠智慧製造與產線移轉商機的工具機股及中國年底營建旺季的水泥股，亦可逢低佈局。

(時報資訊)