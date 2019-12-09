美國11月非農就業報告意外強勁，為南韓股市帶來提振，但北韓在東倉里發射場進行「重大測試」後，使朝鮮半島的緊張局勢再度升高，令投資人陷入觀望，周一南韓KOSPI指數盤中小漲0.3%。

美國總統川普今日表示，如果北韓領導人金正恩恢復敵對態度，他將面臨「失去一切」的風險，川普並強調北韓必須實現非核化的承諾。韓元盤中微升0.02%，報1,189.4兌一美元。

(時報資訊)