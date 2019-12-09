《韓股》朝鮮半島緊張升高，韓股漲幅受抑 11:592019/12/09 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國11月非農就業報告意外強勁，為南韓股市帶來提振，但北韓在東倉里發射場進行「重大測試」後，使朝鮮半島的緊張局勢再度升高，令投資人陷入觀望，周一南韓KOSPI指數盤中小漲0.3%。 美國總統川普今日表示，如果北韓領導人金正恩恢復敵對態度，他將面臨「失去一切」的風險，川普並強調北韓必須實現非核化的承諾。韓元盤中微升0.02%，報1,189.4兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 美眾院通過彈劾報告 川普怒嗆瘋了 04:102019/12/05 國際大事 不滿遭取笑 川普批杜魯道是雙面人 07:232019/12/05 國際 竟這樣對川普！安妮公主網熱搜 08:072019/12/05 國際 13歲高富帥兒遭恥笑 美第一夫人發飆開嗆 13:092019/12/05 國際 川普嗆眾院民主黨人：要彈劾我就快動手 07:162019/12/06 國際 彈劾定了！裴洛西保證川普上史冊 08:022019/12/06 國際 別惹老娘！被逼問是否討厭川普 裴洛西怒嗆一句 12:562019/12/06 國際 川普譏金正恩火箭人 朝鮮轟老番癲 04:102019/12/07 兩岸要聞 川普堅持當向各國收關稅 因這兩個原因 07:052019/12/08 國際 經濟好穩贏？2變數恐讓川普翻船 00:042019/12/09 國際 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》反擊華為遭封殺！陸公部門撤換外國資訊設備 - 財經 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 愛國民眾挺華為狂買！ 美封殺令害死這些陸品牌 - 財經 川普又囧了！陸企遭美列黑名單 營收照樣飆增200％ - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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