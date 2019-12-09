台中市議員邱素貞等人，9日聯合質詢時為民請命，要求市府快馬加鞭早日推動完成。（陳世宗攝）

台中火車站前復興路、大公街一帶「廣五」用地，是台中市門面，因開闢遙遙無期，影響都市景觀與地方發展；市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源9日聯合質詢時，為民請命，要求市府快馬加鞭早日推動完成。建設局長陳大田說，市府依規畫期程積極推動。

邱素貞指出，台中市東區復興路、大公街附近「廣五」廣場用地，延宕多年，至今仍未辦理徵收，民眾先行居住，目前住宅破破爛爛、外觀斑駁髒亂，部分道路龜裂下陷，宛如廢墟。

台中火車站是中部地區交通樞紐，南來北往旅客眾多，「廣五」用地遲未開發，不但阻礙地方發展，更與台中市院轄市都市景觀格格不入，地方多次陳情，要求儘速開闢。

「廣五」用地，土地取得方式有一般徵收、撥用、台鐵回饋捐贈，當初總經費包括用地取得、地上物拆遷補償、整地及工程，共需4億8千多萬元，由市府編列預算支應，預計民國115年完成。

建設局長陳大田強調，市府先推動廣6、廣9，廣5之前查估約4億多元，現在經費應該會更多，為了後站的發展，市府會依規劃期程積極來推動。

(中時 )