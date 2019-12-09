遠傳電信身為全台首推Google Play Store電信帳單代收、亞洲第一家提供Apple iTunes Store 電信帳單代收服務，以及還是目前全台唯一一家提供Microsoft Store電信帳單代收的電信業者，今(9)日又引領潮流宣布推出「行動代收」新服務！不限遠傳用戶，只要有手機門號，就可利用該門號在遠傳獨家推出的代收服務中直接付費，讓沒有信用卡的消費者也可享受數位生活購物樂趣。

遠傳打破市場藩籬 新服務不限電信服務商

遠傳電信帳單代收項目多元，服務推出至今累積超過250萬代收用戶，每月交易次數更已突破300萬筆，代收金額及人次已連續多年呈現雙位數成長。遠傳也持續追尋突破、引領產業創新，代收方式從一次性收費到目前最夯的訂閱式服務及分期收費，代收內容從娛樂遊戲到民生必需的停車費代收，代收場域更從線上數位服務延伸到線下錢包實體通路的掃碼付費，彈性化的代收方式，在在滿足消費者及商家的需求。

不僅如此，即日起更跳脫過往電信業者只能服務自己用戶的「電信帳單」代收服務限制，推出「行動代收」，讓不是遠傳的用戶也可享受遠傳多元的代收服務；而合作商家也只要與遠傳技術界接，就可支援所有電信業者的用戶以門號付費，避免需與多家業者串接的困擾，創造雙贏的商業模式。

遠傳「行動代收」服務不限消費者的電信服務商，只要利用自己的門號註冊成為遠傳行動代收會員，通過核資並經email驗證成功後，就可用該註冊門號使用遠傳指定的代收服務，消費者每月持代收帳單繳費即可，免綁約、免信用卡也能在各大知名數位品牌先享受後付款。首波開放使用商家包括商業周刊、諾頓防毒軟體、ez訂…等，都是年輕族群必敗服務，近期將會有更多商家加入「行動代收」的服務行列。歡慶行動代收服務上線，年底前申請就送$100購物金！

(中時電子報)