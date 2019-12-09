股票上櫃的「知本老爺飯店」公司董事、知名飯店業大亨許文通，涉嫌結合市場派炒手「金庸」郇金鏞等人，在2014年及2016年間2度合力炒作知本老爺股票。檢調估計許、郇2人炒股獲利約5100萬。台北地檢署今依違反證交法起訴許、郇2人，另炒手「骨董張」張世傑4人罪嫌不足，獲不起訴。

許文通是保險業起家，曾經營礁溪老爺、天籟溫泉、大來飯店，是知名飯店業大亨，也是老牌營造商「互助營造」大股東。另郇金鏞綽號「金庸」，則是知名投顧老師、股市名嘴，曾涉及多起炒股案遭檢調偵辦過。

檢調懷疑，許文通在2014年4月至7月，及2016年1月至2月間，兩度結合市場派炒手、金主，放出知本老爺飯店盈收增加、發放股利、以及觀光前景看好等利多消息，吸引投資人進場，再以相對成交手法炒作知本老爺飯店股票。

其中，許文通等人在2014年4月至7月，利用30多個人頭戶炒作知本老爺飯店股票，股價漲幅翻倍，另2016年1月至2月，許文通等人利用20多個人頭戶炒股，致知本老爺飯店股價漲幅超過60％。

檢調估計，許文通等人在2014年炒股，所獲的擬制性獲利2400萬，另在2016年炒股獲利2500多萬，合計許炒作獲利為4900萬元。另郇金鏞2014年炒股獲利200萬元。

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(中時 )