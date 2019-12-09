為因應捷運環狀線第一階段即將通車後可能引發的如碰撞、出軌、電器故障、人為縱火、跳軌輕生及恐怖攻擊等災害，新北市消防局長黃德清今天上午前往環狀線第一階段(西段)檢視、確認通車前消防安全工作。

捷運環狀線第一階段初期營運為14座車站，從大坪林站至新北產業園區站(包括13站高架車站及1站地下車站)，總里程共計15.4公里。消防局說，這次檢視有參訪行控中心、觀摩自衛消防編組演編組演練、進行119聯絡專線測試、站內消防安全設備測試、高架軌道之雲梯車救援及地下場站之無線電洩波電纜測試等相關安全防護作為，並向捷運公司了解環狀線系統特性、緊急事故通報流程及緊急斷電標準流程，以確保若遇緊急事故時，捷運公司與消防單位可以在第一時間，立即反應應變。

黃德清局長表示，鑒於近年來本市捷運設施快速擴建，消防安全也成為市民關心議題，消防局將以最嚴謹的態度監督各種新建捷運之消防安全，並同時於環狀線正式通車前，於全線14座車站辦理實兵演練，讓人民在享受便捷之虞，生命財產也將受到更大之保障，讓新北市成為「安居樂業」的好所在。

輕軌環狀線通車後可能引發的如碰撞、出軌、電器故障、人為縱火、跳軌輕生及恐怖攻擊等災害。（讀者提供/吳家詮傳真）

新北市消防局長黃德清今天上午前往環狀線第一階段(西段)檢視、確認通車前消防安全工作。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)