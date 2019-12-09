台北海洋科技大學工會今天指控，該校表演藝術系邱主任，冒用系上陳同學名義參加校外學生競賽，得獎後強迫學生交出學校發給的1.5萬元獎金，自己並再申請約1.5萬元的獎助款。陳同學出面揭露這件事，卻遭同學霸凌，現在不敢上學。

台北海洋科技大學工會顧問喬念平表示，邱主任現在只是助理教授，同時在大同大學讀博士班。去年11月30日找上，邱主任找陳同學到辦公室，告訴她在2018TSIA國際美業菁英賽國際特效造型比賽得到第一名，要她以學號進入學生系統，申請獎金。

陳姓學生說，邱主任說她在比賽得第一名，她覺得很奇怪，因為她沒有參加比賽，獲得第一名的也不是她的作品，為何還要她向學校申請獎金？但他還是照做了。過了1、2個月學校將1.5萬元獎金匯到她戶頭，主任要她拿出來給系上，他就去便利商店把錢領出來，主任再拿2000元給他，但沒說什麼。

陳姓學生的媽媽表示，她的小孩從頭到尾都覺得這件事很怪，因此4月底向教育部檢舉，不過並未獲妥善處理。為此，她的小孩不斷被同學言語霸凌，已經不敢上學。今天開記者會，昨天晚上邱主任還傳簡訊給她，要她們母女今天到學校，可以給她們1.5萬元，不知道這是什麼意思？

台北海洋科技大學副校長陳合成回應，參加比賽的學生共有10人，賽前邱主任就跟同學說，報名費及材料費由系上先墊，學生如果得獎可再向學校申請獎金，但這些獎金最後要回到系上。邱同學有交作品參加比賽，並得到第一名，其他同學可以作證，不知為何邱同學還在記者會上提出不一樣的說法。

不過陳合成說，邱主任鼓勵學生出賽，學生獲獎後向學校申請獎金又要回到系上，這是否合理，學校會檢討，也會考慮邱主任的適任性。

教育部則表示，將進一步請學校到部說明或組調查小組查明，學生指控如經查核屬實，該校教師有冒名參賽及冒領本部私校獎補助經費，除追回相關補助款，追究行政責任外，涉及刑事部分亦將移送檢調辦理。

(中時 )