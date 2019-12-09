韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新，上午召開記者會，質疑總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和副院長陳其邁，用公務時間和公共資源跑選舉行程，陳其邁澄清「用自己的車子」，更反暗示韓國瑜應該講清楚有沒有動用公家資源。

陳其邁今（9）日陪同蔡英文參加「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」，會後受訪時指出，他在高雄的行程「高雄所有人都知道，我是用自己的車子、自己的司機」，包括公務視察都是如此。假如有輔選行程，他強調他會請假，更不會用公共資源。

他隨即反問，「有人做沒幾天就說要選總統」，有人「搵豆油」、有人落跑，在準備要選總統的過程中，是否有動用到公家資源，其實應該要講清楚。

至於丁辦和韓辦質疑去年九合一大選，陳其邁競選陣營有給楊蕙如300萬元做網路相關行銷，陳其邁聽到連問好幾次「是誰說的」，並說至少他沒有看過，競選經費裡面也完全沒有跟任何網軍相關的項目。

提到立委陳宜民涉推擠女警，陳其邁認為陳宜民說詞是模糊焦點，他認為，首先動手打女生這件事，「相信所有男性都很難接受這種事情」，認為男士還是要有紳士的風度；第二，他直指陳宜民說謊，「作為國會議員，假如有錯誤應該要勇敢面對承擔，不應該用粗暴行為對待女性、又掩飾，做了不好的示範」。

(中時 )