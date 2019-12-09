和泰車（2207）旗下和潤企業（6592）今（9）日以承銷價53元正式掛牌上市，開盤價為82元，一度漲至100元，漲幅近9成，若以盤中最高價計算，參加公開承銷新股抽籤中籤的投資人每張現賺4.7萬元。

「你去抽和潤了嗎？」參與和潤申購抽籤，成為日前台股投資人最熱的問候語。和潤企業IPO的高利差引爆申購潮，短短3天公開申購吸引近百萬筆申請，凍結資金超過520億元，改寫近十年公開申購筆數最大量紀錄，中籤率僅4.5%。

由於和潤承銷價僅53元，相對2日興櫃收盤價147.95元，等於抽到一張現賺近9.5萬元，有近1.8倍的高獲利空間，加上母公司和泰車近來業績股價也都有亮眼的表現，市場對於和潤未來獲利也有所期待，因此吸引了投資人大量申購熱潮。

和潤今天以每股53元掛牌上市，股價開盤大漲29元開出，最高價來到100元，漲幅近90%，啟動蜜月行情。

(中時電子報)