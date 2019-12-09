美國棒球名人堂多了2人入選，分別為推動大聯盟自由球員制度的前球員工會理事長米勒（Marvin Miller），以及8屆全明星捕手西蒙斯（Ted Simmons），獲得會員75%以上的同意票。

1966年米勒開始擔任大聯盟球員工會理事長長達17年，並推動不少讓後世受用無窮的制度，他在任內建立自由球員制度、球員退休制度，也推動球員薪資仲裁。他退休時大聯盟球員的平均薪資是他接任時的10倍，是大聯盟重要推手，也被稱為FA制度之父。

可惜的是米勒在2012年過世，享耆壽95歲，無緣見證自己的這刻光榮，今年在16票中獲得12票，剛好達標75%因此獲選名人堂。

而西蒙斯生涯21個球季中，效力過紅雀、釀酒人和勇士，上屆名人堂票選僅以1票之差落選，今年則獲得81.3%的支持。他生涯打擊率2成85，有2472支安打、483支二壘安打以及248支全壘打，累積共1389分打點，還曾幫助釀酒人拿下1982年世界大賽冠軍，目前仍在世。

(中時 )