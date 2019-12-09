前中華網協副祕書長的趙安華今天去北檢按鈴控告「卡神」楊蕙如的「易始」公司3年來與「寶悍」公司、中華網協利用舉辦「台灣網球公開賽」機會，疑涉以不實單據詐領政府補助逾9000萬元，並不排除與網軍有關。國民黨團總召曾銘宗認為檢調應儘速查辦。

趙安華表示，他自9月起調查有關中華網協涉嫌詐領台北市體育局補助款相關案情時，從體育局索資回復中赫然發現「台灣網球公開賽」資料，全案自申請、函准、結核、驗收過程有造假嫌疑。他質疑，這不是楊蕙如個人的問題，而是政府機關疑似配合民進黨政治人物結構性的犯罪。

曾銘宗指出，有外傳卡神近期可能會出國避風頭，因為趙的指控事關重大，檢調應該要有所作為，儘速約談楊蕙如到案說明，把真相還給社會大眾。

曾銘宗也說，楊蕙如跟政府機關、國營事業申請這麼多補助，報銷有沒有依法報銷？資金使用有沒有符合補助規定？既然有人提出告訴，這錢有沒有移用去網軍操縱，攻擊賴清德或在野黨？呼籲檢調趕快進行相關調查。

(中時 )