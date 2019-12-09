受惠於雙11購物節帶動，創業家兄弟(8477)11月合併營收達5.41億元，創下歷年同月及單月歷史新高，創業家兄弟總經理廖家欣表示，12月進入零售業年終採買旺季，是電商年底的最後一波激戰，公司將推出一連串優惠價格活動，力拚第4季最強業績成長力道。

為搶攻雙11商機，創業家兄弟旗下生活市集在雙11購物節掌握「多元下殺爆品」、「金物流優惠」、「異業好禮」等三大策略主軸，衝刺整體消費購買力度，11月11日單日業績較平日暴增7.3倍、轉換率更比平常提高3倍，帶動雙11當天訂單數較平日成長4倍，全站檔期瀏覽量亦突破1200萬的歷史新高紀錄，檔期整體業績也較去年同期成長近20%，加上今年雙11祭出多款熱門衛生紙下殺年度超值價，挹注該品類整體業績較去年雙11同期成長超過1.4倍，主打爆品之一的生活市集自有品牌衛生紙狂銷百萬包，今年異軍突起的「Apple AirPods 第二代」在雙11檔期業績更衝破1500萬元，帶動創業家兄弟11月合併營收達5.41億元，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收達46.33億元，年成長1.88%。

創業家兄弟表示，雙11結合AI科技輔以銷售大數據的全新應用，今年下半年陸續導入「LINE API」精準化分眾行銷，針對消費者具潛在購買意願的商品進行個人化推播，成功挹注雙11期間使用生活市集LINE官方帳號下單的轉換率激增3.5倍，創業家兄弟更於11月榮獲2019年「數位奇點獎-最佳數位技術應用獎」銀獎的肯定。生活市集今年也持續深化社群直播效益，於雙11檔期同步推出指定留言互動抽爆品、直播下單抽禮券等方案，帶動雙11源自直播的業績年增2倍，大幅挹注社群聲量並導流消費者實際買氣；受惠於冬季抗寒商機，保暖家電11月銷量月增6倍，鍋物熱飲買氣也持續走高，較去年同期大幅成長超過1.6倍，推升11月業績表現。

廖家欣表示，12月進入零售業年終採買旺季，是電商年底的最後一波激戰，面對即將到來的雙12大檔，公司除延續雙11的回饋深度與規模，更鎖定商品競爭力的最關鍵核心-『價格』，提供消費者實質有感的優惠價格及購物體驗，期許將整體買氣延燒至聖誕節、尾牙採購及年菜預購等檔期，為全年業績再注入一波強勁新動能。

創業家兄弟旗下生活市集自12月首週展開「1212年終盛典」活動，全站精選萬件高CP值商品免運送到家，首波主打大牌商品下殺最高現折千元、App整點限時特賣、刷指定銀行最高回饋刷卡金22%等6大優惠迎戰，雙12當日更將再加碼整點互動集點遊戲、App折價券好康抽等多重好康，力拚第4季最強業績成長力道。

(時報資訊)