IC載板及印刷電路板（PCB）大廠欣興（3037）雖然步入產業淡季，但在ABF載板需求持續暢旺帶動下，2019年11月合併營收持穩75億元高檔、續創同期新高。法人預期，欣興第四季營運淡季有撐，預期營收季減幅度將受控，可望優於去年同期。

欣興11月中股價觸及50.3元，創2011年8月初以來近8年4個月高點，近日呈現高檔震盪修正。今日開高後小漲0.89％、但隨後賣壓出籠拉回平盤上下微幅震盪，截至午盤小跌0.56％。三大法人上周持續偏空操作，合計賣超達1萬7947張。

欣興2019年11月自結合併營收75.19億元，較10月78.29億元次高小減3.19％、仍較去年同期71億元成長5.9％，續創同期新高、並為歷史第5高。累計1～11月合併營收753.12億元，較去年同期699.12億元成長7.72％，續創同期新高。

欣興2019年第三季歸屬母公司稅後淨利達12.61億元，季增達1.36倍、年增28.47％，每股盈餘0.87元，雙創近8年高點。累計前三季歸屬母公司稅後淨利達21.79億元，年增近1.29倍，每股盈餘1.5元，雙創近7年高點。

法人指出，欣興前三季持續擴增ABF載板產能，帶動下半年營運位處相對高檔。第四季雖未進一步擴產，但受惠中國大陸網通設備廠商訂單持續強勁，ABF載板稼動率仍接近滿載。至於其他應用訂單則逐步進入傳統淡季。

由於終端新產品需求成長、春節前配合客戶生產需求，欣興對第四季營運維持正向看待。法人認為，美系客戶11月手機板訂單維持高檔，預期12月下滑，電腦、消費產品、軟板等訂單逐漸轉淡，但因明年農曆春年較早，部分訂單提前出籠，12月營收下滑相對有限。

展望後市，法人預期欣興明年上半年ABF載板及高密度連接板（HDI）稼動率仍接近滿載、類載板（SLP）淡季不淡，貢獻4成營收的其他產品仍有淡季效益，將透過產品組合和良率來提升獲利率。預期下半年類載板稼動率滿載、消費產品客戶推出新機種，動能將再度轉強。

(時報資訊)