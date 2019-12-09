防摔手機殼品牌犀牛盾自推出聯名手機殼之後，時有粉絲敲碗希望與迪士尼談授權手機殼，趕在2019年結束之前，犀牛盾達成了粉絲們的願望，正式推出iOS、Android手機都適用的迪士尼系列手機殼！

犀牛盾自2012年籌備第一款耐衝擊保護貼，接著陸續推出CrashGuard邊框殼、第一款可以印刷的PlayProof、SolidSuit背蓋手機殼，並且在去年發表可以隨選隨配的Mod NX模組化手機殼，持續在產品上帶來革新。不僅如此，也透過獨家設計款、個人化訂製，還有設計師聯名款產品，將時下各種不同風格、品牌色彩鮮明的設計（不論是Logo或是角色），帶到手機殼上，讓豐富提供搭配可能性。

而近期正式推出的迪士尼系列周邊，是犀牛盾醞釀了半年以上、跨團隊不停來回討論、發想後的產品！主題以迪士尼授權玩具總動員系列為主，內容跟一般看到的玩具總動員不太一樣。事實上策畫這次迪士尼系列的團隊，為了把印刷與產品品質都拉到水準之上，在圖款設計、包裝、細節上，都相對花費不少心力。包括要推出哪些角色、運用哪些圖案素材、怎麼安排圖款在手機殼上的位置、圖款可以搭配的手機殼顏色，以及終於決定好圖款後，必須一次又一次的打樣試色，同時確認外包裝可以讓手機殼呈現出最好的樣子，讓大家收到玩具總動員系列保護殼的當下，都可以得到最棒的體驗！

這次光是玩具總動員系列外包裝，設計部門提供了三種版本，而最終決定採用的版本，一方面能讓使用者收到產品的當下，就馬上看到自己從27款樣式中精挑細選出來的手機殼，也保留了玩具總動員的經典人物剪影和主題色，讓包裝在設計上跳脫一般對玩具的既定童稚感，轉而賦予質感形象，就算不使用了放在櫃子上都像收藏品。

除了外觀之外，犀牛盾也在小地方用盡心思，像是手機殼材料一率採用無毒、無雙酚A的材質，可拆式按鍵也為了讓回饋感更清脆而一再修改內側軟針設計。犀牛盾台灣執行總監表示：「當大家願意使用犀牛盾產品時，也就交出了一份信任，我們為了讓這份信任被合理兌現，就該從每個小細節專注！」

這些細節和設計的用心，累積出這波犀牛盾迪士尼玩具總動員系列，但這系列，不是第一個現身犀牛盾手機殼的圖款，也絕對不會是最後一個。犀牛盾透漏，目前已經有好幾位設計師正在籌備上架中，有興趣的朋友，歡迎前往犀牛盾官網了解更多：https://url.rhinoshield.tw/k3xt7asj。於犀牛盾官網結帳頁面輸入19PIT-TS還可享有額外優惠。

(中時電子報)