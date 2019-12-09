「撒奇萊雅族」族語維基百科近日終於上線。（翻攝自維基百科／林良齊台北傳真）

「撒奇萊雅族」族語維基百科近日終於上線。（林良齊攝）

知道「不可能的任務」撒奇萊雅族語怎麼唸嗎？上維基百科就知道！在原民會、政治大學、撒奇萊雅族等多個單位努力，全台第一個族語維基百科近日終於上線，除此之外，包括劉德華、維基百科使用說明等、簡介等都有翻譯。

2007年才獲正名的撒奇萊雅，目前有974人，散居各處，造成族語傳承困難，語言也被原住民族委員會列為瀕危語言之一；但目前在維基百科上使用撒奇萊雅語的總條目數約有3600條，編修次數超過6萬次，文字數量已經接近200萬字。

為了接軌國際，撒奇萊雅族族人希望族語能在維基百科上線、延續族語發展，從104年就開始努力，長期推動撒奇萊雅族族語的督固‧撒耘表示，推動最大的困難不在辭彙的翻譯，最大的難度在於「介面用語」，如「視覺化」、「程式碼」等抽象用詞，不僅少用、而且較難理解。

協助推動的政治大學民族系名譽教授林修澈說，除了較難翻譯外，也因較少人使用，往往會有前後翻譯不一致等問題，因而透過搜尋、取代等方式，把相同的辭彙用統一的字來翻譯，也加速讓維基百科認可的速度。

林修澈也說，先前推動族語維基百科除了撒奇萊雅族外，包括泰雅族及阿美族原本也有意要推動族語維基百科，但介面用語對族人而言太困難，因此目前暫緩推動。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，除了撒奇萊雅族之外，也會鼓勵更多的族群參與這樣的工作，希望持續與教育部、原民會、政治大學持續鼓勵。

(中時 )