前中華網協副祕書趙安華今(9)日提告「卡神」楊蕙如疑涉詐領補助逾9000萬元，藍委進一步爆料蘇嘉全也涉嫌幫楊協調預算。對此，立法院長蘇嘉全辦公室今日發布新聞稿表示，針對外界質疑院長辦公室替卡神楊蕙如向體育署要WTA賽事經費補助做出回應。蘇辦表示，辦公室主任張嘉玲確實有替楊蕙如協調，但蘇辦強調，是為了提升台灣國際地位和能見度，強化台灣體育發展能量。

國民黨立院黨團今日上午召開記者會，爆料立法院長蘇嘉全辦公室替楊蕙如喬體育賽事補助案要預算。國民黨立委王育敏另表示，從楊蕙如案的起訴書中，得知有一個「福-特別小組」的網軍組織，王育敏質疑，這是否和前民進黨秘書長洪耀福有關？當事人應該出來說明。

國民黨台北市議員張斯綱也爆料，楊蕙如在2016年8月至10月間，透過蘇嘉全辦公室主任張嘉玲，找來體育署開7次協調會，喬WTA的賽事補助。

國民黨立委許毓仁也拿出IP自清書，呼籲全立院立委都應該簽署，接受調查IP是否和網軍有關。國民黨台北市議員李明賢嗆蘇嘉全不敢簽，並表示要用1000份雞排，對賭蘇嘉全不會簽。

蘇辦對此發出新聞稿回覆表示，針對國民黨立法院黨團今日記者會，暗指蘇嘉全院長與楊蕙如網軍事件一事，完全是選舉手段，故意扭曲的惡意操作。

蘇辦指出，張嘉玲是協助WTA主辦單位和相關單位建立對話管道，並盼未來看到更多國際賽事在台舉辦。但現在卻因網軍事件而蒙塵，讓原本美意變了調。

蘇辦也回應，有關外界點名的立法院IP，日前立法院資訊處已證實，該IP位址為中興大樓2、3樓區域之代表號。蘇辦指出，院長室與幕僚辦公地點均位在立法院內，根本毫無任何關聯性。

(中時 )