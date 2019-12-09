易遊網年底最後一波大檔促銷【雙12旅遊盛典】，即日起至12月12日火熱展開！全站旅遊商品激殺特賣，滿額最高再贈1,212元折扣碼，天天再抽人氣飯店住宿券。此外，這次特別與超人氣貼圖角色「懶散兔與啾先生」聯名合作，兩個可愛角色化身出發旅遊的小旅人，激發大家的旅遊魂外，還有「易遊網 X 懶散兔與啾先生」專屬LINE貼圖限量贈送，今日中午12點起，於易遊網LINE官方帳號輸入1212即可獲得下載連結！

【易遊網】易遊網雙12旅遊盛典開跑

秋冬補助再追加！搭配雙12折扣碼 訂房再省1,121元

易遊網日前取得政府秋冬補助5,000間夜名額，讓民眾於易遊網訂房也能同享千元補助！上線不到一個月已全數申請額滿，今政府再追加提撥5,000名額予易遊網，此次搭配雙12限時優惠，滿2,000再領121元折扣碼，訂房最高可再現減1,121元。有欲安排國旅住宿的民眾，務必要把握最後一波補助和促銷的雙重優惠，保證省很大！

易遊網訂房在雙12期間，提供眾多台灣飯店激省房價，包含五星級飯店【高雄國賓大飯店】下殺每晚2,211元起，2、3、4人入住同價；【花蓮美侖大飯店】含早下殺6折起，最低每晚只要2,399元；【墾丁凱撒大飯店】最低不用3千，再升等花園家庭房。還有人氣打卡飯店【台中1969藍天飯店】最低免2千就能輕鬆住一晚；【天成文旅-繪日之丘】享獨家65折起，最低每晚2,015元；【台中大毅老爺行旅】獨家下殺71折起，最低每晚3,245元。以上優惠價若再加上補助及折扣碼，還可再減1,121元，等於折後最低可享千元有找的訂房價格！

易遊網再獲5千補助名額，搭配雙12折扣碼，台灣訂房最高現折1,121元 (圖為：台中大毅老爺行旅、花蓮美侖大飯店)

瘋搶預測！飛日本免3千、飛美國1.7萬有找 來回含稅超便宜

國際機票部分，【日本東北計畫票5天】祭出驚爆價，來回含稅含行李只要2,999元起，不用3千就能飛日本，絕對必搶。另外，多家航司響應此次促銷活動，分別祭出獨家優惠，像是加拿大航空美加機票下殺9折，飛西雅圖來回含稅16,765元起、飛溫哥華來回含稅19,680元起；澳門航空則有飛澳門來回4,490元起的便宜票價；酷鳥航空飛曼谷，單程含稅票價下殺1,912元起。

日本東北計劃票來回含稅3千有找，飛曼谷獨家下殺單程免2千

激推爆品！機酒全包玩沖繩免7千 日韓WIFI 5日銅板價12元

想找萬元商品，【沖繩自由行4天】含稅7,499元起，第2人再減1,212，等於一個人機酒免7千就能輕鬆出發，若欲自駕，還有【沖繩租車5人座】祭出市場最低價，每日只要699元，聖誕、春節、228連假熱門檔期通通不加價；【大阪自由行5天】下殺至含稅11,999元起，第2晚特別搭配全新開幕「日本環球影城利蓓薾飯店」，步行13分鐘就能抵達園區，一早衝樂園不再匆匆忙忙；【濟州自由行4天】入住市區精選飯店，含稅只要8,500元起。喜愛玩日韓的民眾，還有日韓WIFI 5天只要12元銅板價，天天限量12組，務必鎖定一起打包省更多。

國外旅遊最高現砍半價 合掌村團不用2萬

國外旅遊部分，近年旅遊熱度不斷攀升的越南，祭出【越南芽莊、珍珠島、情人島6天】享第2人直接現砍半價，平均1個人團費最低含稅只要15,675元；想走訪冬季最浪漫童話小鎮合掌村，【日本北陸˙雪猴泡湯．合掌村5天】下殺至含稅19,900元起，第2人再減1,212元；欲親眼見證世界稀有樹冰雪景，【日本東北˙藏王樹冰+銀山溫泉+雪境列車+松島灣遊船 5天】團費直接回饋12%，含稅只要22,792元起，挑戰市場最低價。

越南芽莊團第2人現砍半價；日本東北藏王樹冰團售價直降12%

國旅泡湯買一送一 環島遊破盤價下殺5千有找

國內旅遊看準溫泉季正熱，推台中、苗栗、新竹、花蓮、台南【一日泡湯趣】買一送一，兩人最低只要1,999元起！想體驗環島之星Hello Kitty繽紛列車，【環島遊．花蓮+高雄雙翰品自由行3天】年終破盤價4,999元起，錯過以後保證沒有這個價；【環島之星Hello Kitty繽紛列車‧台南自由行3天】，搭配四、五星級酒店2晚，第2人現折1,212元，平均1人最低只要5,144元起；【環島遊˙台南+台東自由行3天】入住台南桂田酒店以及台東桂田喜來登酒店，下殺至6,912元起，再享兒童免費優惠！

易遊網【雙12旅遊盛典】即日起至12月12日限時搶購，刷玉山信用卡滿額再送1,212元刷卡金，欲安排年底出遊或是明年連休旅遊的民眾，趕緊把握最後年末促銷機會。更多優惠訊息，歡迎至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。

【易遊網】易遊網雙12旅遊盛典開跑

(中時電子報)